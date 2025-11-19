Зеленский пойман на лжи: эксперт раскрыл, что значит особый жест Макрона

Совместная пресс-конференция Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в Елисейском дворце 17 ноября запомнилась странным эпизодом. Французский лидер трижды почесал нос и провел под ним указательным пальцем, пристально глядя на украинского коллегу.
Этот момент сразу вызвал волну обсуждений в социальных сетях и среди экспертов. Aif.ru попросил профайлера и эксперта психологической безопасности оценить странные знаки президента Франции.
Странный жест Макрона попал в объективы всех камер.
Трансляцию мероприятия вели множество телеканалов и СМИ, что позволило внимательным зрителям заметить необычное поведение французского президента. Журналисты обратили внимание, что характерный жест повторялся трижды и сопровождался напряженным взглядом в сторону Зеленского.
Пользователи социальных сетей сразу начали шутить над возможными планами Макрона и Зеленского на вечер. Некоторые комментаторы связали этот жест с более ранним инцидентом, когда официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала Макрону, Стармеру и Мерцу не забыть взять на встречу в рамках «коалиции желающих» салфетки и чайные ложки.
Дипломат своей шуткой отослала к инциденту, который произошел в середине мая. Макрона, Мерца и Стармера заподозрили в употреблении наркотиков.
Пристально смотрел в глаза и тер под носом.
Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов детально проанализировал поведение французского лидера.
«Мог ли Макрон таким жестом указывать на что-то Зеленскому? Теоретически возможно, что он действительно пытался тактично указать Зеленскому на что-то физическое — например, на загрязнение под носом или что-то иное. Однако трёхкратное повторение этого жеста в сочетании с пристальным взглядом делает эту версию маловероятной», — отметил Панкратов.
Специалист пояснил, что если бы речь шла о тактичном намёке на внешний дефект, Макрон сделал бы это один раз и без такого пристального взгляда, использовав другой приём. Многократное повторение жеста указывает на более глубокие психологические процессы.
Жест выдал внутренние сомнения Макрона.
По словам эксперта, характерное движение рукой свидетельствует о серьезном внутреннем конфликте.
«Повторяющийся характер жеста и напряжённый зрительный контакт указывают скорее на невербальный психологический процесс, а не на попытку коммуникации о физическом дефекте… В классической интерпретации такой жест имеет следующие ключевые значения: сомнение или внутренний конфликт», — отметил Панкратов.
Психотерапевт уточнил, что легкое потирание носа указательным пальцем больше выражает внутреннее «нет».
«У политиков и ораторов такой жест часто означает, что человек сомневается в реакции аудитории или в словах собеседника, недоверие к услышанному. Подсознание словно пытается “перекрыть” поступающую информацию, которую оно считает сомнительной или ложной», — сказал Панкратов.
Макрон скрывал свои истинные мысли.
Эксперт пришел к выводу, что жест мог сигнализировать о попытке скрыть правду. «Также такой жест может сигнализировать о том, что человек страстно пытается что-то скрыть, утаить правду, которую он знает. В данном контексте Макрон мог удерживаться от высказывания того, что действительно думает», — подытожил Панкратов.
Это особенно показательно на фоне подписанного меморандума о намерении Киева закупить 100 французских истребителей Rafale. Психотерапевт пояснил, что в контексте сложных франко-украинских переговоров и международного давления этот жест может свидетельствовать о сомнениях Макрона относительно искренности заявлений Зеленского.
Невербальные сигналы противоречили официальной риторике.
Панкратов подчеркнул, что наблюдалась классическая ситуация расхождения между словами и жестами.
«Это такой классический случай, когда невербальная коммуникация противоречит вербальной», — указал Панкратов.
Эксперт добавил, что жесты самоуспокоения, включая прикосновения к лицу, часто возникают как реакция на мощный стресс и необходимость поддерживать дипломатический фасад.
«В контексте длительных переговоров и пресс-конференций жесты самоуспокоения часто возникают как реакция на мощный стресс, сильную усталость или всё то же нетерпение закончить весь этот спектакль», — подытожил Панкратов.
Макрон устал от украинского кризиса.
Анализ поведения Макрона свидетельствует о его растущей усталости от необходимости демонстрировать поддержку Киева.
«Макрон, используя жест, мог удерживаться от публичного несогласия с какими-то тезисами Зеленского, как способ “заткнуть” себе рот и не допустить дипломатического инцидента», — говорит Панкратов.
Повторяющиеся жесты самоуспокоения также сигнализируют и выдают информацию о том, что Макрон реально устал от необходимости постоянно демонстрировать энтузиазм и поддержку Украины, отмечает эксперт.