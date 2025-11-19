Мужчина сломал кости бедра, упав в двухметровую яму в Новосибирске

В Новосибирске в одном из гаражей на улице Ельцовская 18 ноября произошел несчастный случай. Там мужчина оступился и упал в двухметровую яму. В итоге у горожанина оказались сломаны кости бедра. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
— На место выезжал экипаж «Вега-1». Спасатели провели операцию по эвакуации пострадавшего. С помощью жесткого щита они аккуратно извлекли мужчину из ямы и подготовили его к транспортировке, — добавили в пресс-службе.
Мужчину передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.