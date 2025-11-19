Суд не поверил, что потерпевший дважды упал на нож, и отправил пермяка в колонию

«Суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 20-летний молодой человек признан виновным в нападении на незнакомого мужчину, которое произошло в июне 2025 года. Подсудимый и его друг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гуляли по городу и вступили в конфликт с незнакомым мужчиной. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой обвиняемый дважды ударил оппонента ножом в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни», — говорится в решении суда.