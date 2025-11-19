Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: спецпосланник Трампа отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не приедет на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщили неназванные украинские и американские официальные лица.

США отложили переговоры с Украиной.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не приедет на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщили неназванные украинские и американские официальные лица.

«Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — отмечает американский новостной веб-сайт Axios. В материале не указывается, на какую дату перенесена поездка Уиткоффа.

Ранее Зеленский анонсировал «важную встречу» в Турции, целью которой, по его словам, якобы должно было стать возобновление переговоров и обменов пленными. Об этом пишет MK.RU. Американское агентство Reuters после этого сообщило, что Уиткофф также направляется в Турцию «запланированных переговоров» с Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия о планах Зеленского проинформирована не была, ни на какую встречу ее не приглашали.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше