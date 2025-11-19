Axios: спецпосланник Трампа отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским

Ранее Зеленский анонсировал «важную встречу» в Турции, целью которой, по его словам, якобы должно было стать возобновление переговоров и обменов пленными. Об этом пишет MK.RU. Американское агентство Reuters после этого сообщило, что Уиткофф также направляется в Турцию «запланированных переговоров» с Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия о планах Зеленского проинформирована не была, ни на какую встречу ее не приглашали.