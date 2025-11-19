В Приморье при пожаре в вагончике погиб мужчина

В поселке Кавалерово Приморского края утром 18 ноября произошел пожар в вахтовых вагончиках. Во время тушения пожарные обнаружили тело 39-летнего мужчины. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Возгорание удалось ликвидировать на площади около 7 квадратных метров. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 18 ноября в многоквартирном доме на улице Новожилова во Владивостоке произошел серьезный пожар. Возгорание возникло в квартире на пятом этаже; к месту происшествия выехали пожарные МЧС России. По оперативным данным, к моменту прибытия пожарных квартира уже была охвачена огнем — из окон шел густой черный дым. Сотрудники МЧС, используя спасательные устройства, эвакуировали двух человек из квартир, отрезанных дымом.