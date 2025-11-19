Осуждённый насильник потребовал компенсацию за ношение электронного браслета

В Великобритании осужденный насильник Мустафа Таскиран добивается выплаты компенсации за то, что семь лет вынужден носить на ноге электронный браслет. Об этом сообщает британская пресса.
По данным издания, Таскиран назвал устройство тяжёлым и неудобным. Он утверждает, что из-за постоянного контроля чувствует себя подавленным и жалуется на признаки депрессии. С этими доводами мужчина обратился в суд, рассчитывая на смягчение условий.
Как выяснилось, Таскиран был приговорён к лишению свободы в 2014 году. В его досье — 54 правонарушения, совершённые в течение десятилетия. Преступную деятельность он начал вскоре после переезда в Великобританию из Турции, где получил вид на жительство.
Попытки депортировать Таскирана оказались безрезультатными. После освобождения в 2018 году турецкие власти аннулировали его гражданство, и выслать мужчину повторно не удалось. В качестве меры контроля ему назначили электронное наблюдение, обязательство которого действует по сей день.
