Прокуратура Владивостока начала проверку сразу по двум ЧП с автобусами

Прокуратура проводит проверку по фактам двух инцидентов, произошедших в общественном транспорте Владивостока с разницей в один день. Поводом для начала проверки стала информация, появившаяся в средствах массовой информации и благодаря этому попавшая в поле зрения надзорного ведомства.
Согласно опубликованным сообщениям, первый случай произошёл 17 ноября: автобус маршрута № 44д отъезжал от остановки «Фабрика Заря», когда водитель внезапно совершил резкое торможение. В салоне упала 55‑летняя пассажирка, женщина получила травмы и нуждалась в помощи медиков.
Второй инцидент датирован 18 ноября и связан с автобусом маршрута № 31. Перевозчик начал движение в тот момент, когда пожилая женщина ещё находилась у дверей транспортного средства и не успела безопасно отойти от него. Пенсионерка упала и получила травмы, после чего к месту происшествия также вызывали медиков.
Сотрудники прокуратуры намерены оценить, соблюдались ли при эксплуатации автобусов требования законодательства о безопасности дорожного движения, правила работы городского общественного транспорта и нормы, которые должны обеспечивать пассажирам безопасную посадку, проезд и выход.