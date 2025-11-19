В Черемхове женщина предстанет перед судом за убийство знакомого

В Черемхове перед судом предстанет 30-летняя жительница Куйтунского района, обвиняемая в убийстве знакомого. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, уголовное дело направлено в суд после завершения расследования.
Обвиняемая нанесла жертве шесть ударов ножом в грудь. СУ СКР по Иркутской области.
— По данным следствия, в июле 2025 года в селе Голуметь во время совместного распития спиртного между женщиной и мужчиной возник конфликт. Мужчина ударил ее металлической трубой по голове, причинив серьезные травмы.
Затем муж женщины избил обидчика, после чего тот потерял сознание. Обвиняемая, проверив пульс пострадавшего и убедившись, что он жив, нанесла ему шесть ударов ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Подсудимая полностью признала свою вину в совершении преступления.
