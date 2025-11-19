В Черемхове женщина предстанет перед судом за убийство знакомого

Затем муж женщины избил обидчика, после чего тот потерял сознание. Обвиняемая, проверив пульс пострадавшего и убедившись, что он жив, нанесла ему шесть ударов ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Подсудимая полностью признала свою вину в совершении преступления.