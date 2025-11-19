Шестиметровый питон набросился на человека и утащил его в реку

В Индонезии шестиметровый питон напал на гида, управлявшего лодкой с туристами. Инцидент произошёл на реке Себангау, сообщают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, змея лежала у самого берега. Гид, имевший опыт обращения с рептилиями, решил показать туристам свои навыки и наклонился к питону, схватив его за голову. Питон резко вывернулся, сбросил мужчину в воду и мгновенно обвился вокруг него.
Как выяснилось, змея сомкнула кольца на шее гида и утянула его под воду. Началась борьба, в которую сразу вмешались двое помощников с лодки. Один удерживал голову питона, второй — хвост, пытаясь разжать кольца.
Примерно через минуту мужчине удалось освободиться и всплыть. Позже питона поймали, запечатлели на фото и отпустили обратно.
Читайте также: Неожиданно стало известно, что убийца родственниц Шаляпина избежал наказания.