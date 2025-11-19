Ричмонд
Аэропорты Геленджика и Краснодара ввели ограничения на работу

В двух южных аэропортах ввели временные ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Геленджика и Краснодара временно ограничили прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Геленджика, Краснодара (“Пашковский”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель в Telegram-канале.

Информация об изменении работы в двух российских аэропортах появилась около 02:51 по мск.

По уточнениям Кореняко, ограничения введены для безопасности полетов.

Ранее Росавиация также информировала о введении подобных ограничений в столичном аэропорту Домодедово. Изменения в работе начали действие вечером 18 ноября.

В этот же день временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Внуково и Шереметьево.

Днями ранее Росавиация сообщала о приостановке работы в аэропортах Уфы, Оренбурга, Волгограда и Казани.