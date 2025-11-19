В Хабаровске сожитель украл у возлюбленной технику и 800 тысяч рублей

В полицию обратилась жительница Индустриального района Хабаровска. Женщина рассказала, что вернувшись с работы, обнаружила пропажу цифровой техники, золотых украшений и денежных средств на общую сумму свыше 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Хабаровску.
При этом порядок в квартире не был нарушен.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 установили, что к краже причастен сожитель потерпевшей. 45-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Подозреваемый был задержан в одной из гостиниц города.
Похищенное имущество подозреваемый успел продать на городском рынке. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли часть похищенного: мобильный телефон, планшет и денежные средства на сумму 50 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается розыск похищенных ювелирных изделий.