Раскрыта новая тревожная деталь в прошлом пропавшей семьи Усольцевых

По данным источника издания, ещё в 90-е Усольцев получил разрешение на газовое оружие — шестизарядный револьвер «Айсберг-205», популярный среди владельцев для самообороны. Оружие находилось при нём и в 2002 году, когда у бизнесмена угнали автомобиль. Тогда он жил в Красноярске. Угонщика так и не нашли.