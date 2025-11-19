В Омске начинается слушание дела пилота, который посадил самолёт в поле

Самолёт, следовавший рейсом из Сочи в Омск, запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Однако во время полёта в результате нехватки топлива был принят рискованный, но необходимый шаг — посадка в поле. Пилота обвиняют по статье 263, части 1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».