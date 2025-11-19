Ричмонд
В Омске начинается слушание дела пилота, который посадил самолёт в поле

В омском суде состоится предварительное слушание по делу Сергея Белова.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 19 ноября, в Омске пройдёт предварительное слушание по делу Сергея Белова, пилота авиакомпании «Уральские авиалинии». В сентябре 2023 года он совершил экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, находясь на борту самолёта Airbus A320 с 167 пассажирами.

Самолёт, следовавший рейсом из Сочи в Омск, запросил посадку в аэропорту Новосибирска по техническим причинам. Однако во время полёта в результате нехватки топлива был принят рискованный, но необходимый шаг — посадка в поле. Пилота обвиняют по статье 263, части 1 УК РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

В связи с ходатайством ответчика, рассмотрение дела было перенесено в Омск.

Читайте также на портале Om1.ru.

