Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томске с рельсов сошли тепловоз и снегоуборочная машина: что произошло

В Томске тепловоз и снегоуборочная техника сошли с рельсов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 19 ноября в Томске с железнодорожного пути сошли тепловоз и снегоуборочная машина, однако задержек в движении поездов не было. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, примерно в 03:00 (23:00 18 ноября по мск) в Октябрьском районе Томска при следовании маневрового состава у станции Томск-Северный произошёл сход тепловоза и снегоуборочной машины с путей. При этом техника не опрокинулась», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение на станции не прерывалось, сейчас идут восстановительные работы. Причины и все обстоятельства происшествия находятся в стадии проверки.

Кроме того, Томская транспортная прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства, касающихся безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось о случае, когда два грузовых вагона сошли с рельсов на железной дороге в Челябинской области. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.