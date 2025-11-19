В Томске с рельсов сошли тепловоз и снегоуборочная машина: что произошло

В ночь на 19 ноября в Томске с железнодорожного пути сошли тепловоз и снегоуборочная машина, однако задержек в движении поездов не было. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, примерно в 03:00 (23:00 18 ноября по мск) в Октябрьском районе Томска при следовании маневрового состава у станции Томск-Северный произошёл сход тепловоза и снегоуборочной машины с путей. При этом техника не опрокинулась», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что движение на станции не прерывалось, сейчас идут восстановительные работы. Причины и все обстоятельства происшествия находятся в стадии проверки.
Кроме того, Томская транспортная прокуратура намерена проверить соблюдение требований законодательства, касающихся безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось о случае, когда два грузовых вагона сошли с рельсов на железной дороге в Челябинской области. Известно, что в результате ЧП никто не пострадал.