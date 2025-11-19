Заманила в чащу: эксперт сказал, из-за кого Усольцевы могли сбиться с пути

История пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге обросла версиями, но ключевая загадка крутится вокруг самого неоднозначного участника событий — собаки породы корги, которую семья взяла с собой в то роковое путешествие.
Спустя полтора месяца поисков появилась почва для новых тревожных догадок.
Корги могла спасти семью.
Кинолог Николай Козлов в беседе с aif.ru рассказал, что вельш-корги по кличке Лада, которую семья Усольцевых взяла с собой в поход, могла стать как ангелом-спасителем, так и роковым фактором, окончательно запутавшим их в тайге.
Обычно у корги есть все данные, чтобы стать живым компасом для заблудившихся хозяев. Ее природные способности к ориентированию многократно превосходят человеческие.
«Собаки прекрасно знают, где находится след человека, они его хорошо чувствуют, распознают. Обоняние у собак в 50 раз лучше человеческого. Они видят следы носом так же, как мы видим отпечатки следов на песке», — поясняет кинолог Николай Козлов в комментарии aif.ru.
В идеальном сценарии, Лада, уловив знакомый запах, могла бы уверенно повести за собой 64-летнего Сергея, 48-летнюю Ирину и их пятилетнюю дочь Арину.
«Если собака была подготовлена ходить по следу, то тогда она с легкостью могла бы вывести людей из леса», — подтверждает эксперт. Однако этот сценарий не сработал. И причина кроется в тонкой, порой трагической, связи между человеком и животным.
Роковое непонимание могло завести семью в глубь тайги.
Вторая сторона медали — это потенциальная ошибка, которую могли совершить растерянные люди. Заблудившись в окрестностях горы Буратинка, Усольцевы, возможно, не сумели «услышать» то, что им пыталась донести их собака.
Кинолог описывает классическую фатальную ситуацию непонимания.
«Зачастую собаки показывают, что они находятся на следу. Собака встала на след, пошла по нему, а человек не понимает этого — начинает отзывать ее, требует пойти в другую сторону, куда ему кажется верным пойти. Это тоже играет решающую роль», — отмечает Козлов.
В этой версии развития событий корги Лада из потенциального спасителя превращается в жертву человеческой дезориентации.
«В такой ситуации собаку раз сняли со следа, второй раз сняли со следа, и она понимает, что человек не хочет, чтобы она по нему шла. И начинает просто идти рядом с хозяином». Вместо того чтобы довериться инстинктам питомца, семья могла бессознательно загубить свой последний шанс на спасение, следуя своей, ошибочной логике.
Инстинкты собаки могли увести ее далеко от хозяев.
Третий, самый жесткий сценарий, — это побег собаки. Испытывая стресс, голод и инстинктивную тягу к исследованию, корги могла перестать воспринимать хозяев как ориентир.
«Собака, попав в лес, чаще всего занимается именно тем, что ей интересно — исследовать мир и искать какие-то интересные для нее запахи — еды, других животных и птиц», — объясняет кинолог.
В этом случае Лада из активного участника событий превращается в их жертву.
«Собака может вообще убежать от своего хозяина, потеряться, если она неуправляемая, непослушная. Если человек не занимался с ней дрессировкой и не знает, как управлять собакой и как ее понимать», — добавляет специалист.
Ее побег не был бы актом предательства, а лишь проявлением природных инстинктов, которые в условиях дикой тайги взяли верх над воспитанием.
Ранее нашедшая девочку Арину в Красноярске отметила странное в её поведении.