В Хабаровске пойдут под суд участники ОПГ за оборот трех тонн черной икры

В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы о незаконном обороте более трех тонн икры осетровых видов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Российская газета

По версии следователей, с сентября по октябрь 2024 года фигуранты купили более трех тонн икры рыб осетровых видов в Ульчском районе Хабаровского края. Деликатес они хранили в гаражах в Комсомольске-на-Амуре, а затем упаковали для перевозки в Московскую область.

Для транспортировки они наняли водителя, который перевез икру из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск. Однако на автодороге Хабаровск — Находка правоохранители остановили грузовик и задержали перевозчика.

Икру изъяли из незаконного оборота, а транспортное средство арестовано. Трое хабаровчан обвиняются по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биологических ресурсов). Материалы уголовного дела направлены в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу.