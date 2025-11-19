В Хабаровске пойдут под суд участники ОПГ за оборот трех тонн черной икры

По версии следователей, с сентября по октябрь 2024 года фигуранты купили более трех тонн икры рыб осетровых видов в Ульчском районе Хабаровского края. Деликатес они хранили в гаражах в Комсомольске-на-Амуре, а затем упаковали для перевозки в Московскую область.