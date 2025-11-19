Сотрудники РОВД в Сырдарье задержаны при получении взятки: за деньги они обещали «замять» уголовное дело

Как развивались события.
Все началось с того, что в октябре этого года в местный ОВД поступило заявление о краже полиэтиленовой плёнки с поля, принадлежащего агропредприятию, занимающемуся садоводством. Реагируя на это заявление, двое сотрудников оперативно-розыскной службы — подполковник и майор — задержали четырёх граждан, подозреваемых в хищении, и насильно доставили их в отдел.
Однако вместо объективного расследования правоохранители решили воспользоваться ситуацией. Они начали запугивать задержанных, угрожая уголовным преследованием, и потребовали с них 55 миллионов сумов за то, чтобы «замять» дело и не передавать материалы в суд.
Позже они получили ещё 24 миллиона сумов под предлогом «возмещения ущерба». А чтобы не возбуждать уголовное дело и не выбирать меру пресечения в виде ареста, сотрудники потребовали дополнительную сумму — 11 миллионов сумов.
Задержание с поличным.
Всё закончилось оперативным мероприятием, которое провели сотрудники Службы государственной безопасности Сырдарьинской области совместно с прокуратурой региона и Главным управлением собственной безопасности МВД. Два оперативника были задержаны с поличным при получении последних 11 млн сумов. Деньги были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Какое наказание грозит правоохранителям.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 пунктам «в» и «г» статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки путем вымогательства по предварительному сговору группой должностных лиц). В качестве меры пресечения избран арест, следственные действия продолжаются.
По закону за подобные преступления грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.