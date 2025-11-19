Сотрудники РОВД в Сырдарье задержаны при получении взятки: за деньги они обещали «замять» уголовное дело

Все началось с того, что в октябре этого года в местный ОВД поступило заявление о краже полиэтиленовой плёнки с поля, принадлежащего агропредприятию, занимающемуся садоводством. Реагируя на это заявление, двое сотрудников оперативно-розыскной службы — подполковник и майор — задержали четырёх граждан, подозреваемых в хищении, и насильно доставили их в отдел.