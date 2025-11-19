Европа обратилась к России за лекарствами

Основными покупателями российских лекарств в ЕС стали Словения (сумма закупок — на 6,5 миллиона евро) и Венгрия (на 951 тысячу евро). При этом Россия также продолжает импортировать медикаменты из Евросоюза: в сентябре импорт вырос на 14% в месячном выражении и на 9% в годовом, достигнув 553,8 миллиона евро. Крупнейшими экспортерами лекарств в Россию в этом месяце стали Германия (134,6 миллиона евро), Нидерланды (82,7 миллиона), Бельгия (78,1 миллиона), Словения (49 миллионов) и Австрия (31 миллион евро). Однако если сравнивать три квартала этого и прошлого года, то прирост в поставках из ЕС в Россию незначительный — всего 1,1%, до 5,16 миллиарда евро.