В Курагино несовершеннолетний водитель легковушки выехал под поезд

В Красноярском крае на железнодорожном переезде легковой автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с локомотивом поезда, сообщили в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.
ДТП произошло на железнодорожном переезде станции Курагино. 17-летний водитель, двигаясь со стороны Лесной улицы в сторону улицы Вокзальная, выехал на пути перед приближающимся поездом. В дорожной полиции отметили, что переезд в этом месте регулируемый, но молодой водитель нарушил правила.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение других поездов происшествие не повлияло», — пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Полицейские предупреждают, что для проезда транспорта через железнодорожный переезд пока закрыто.
«Красноярская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения», — отметили в КрасЖД.