В Курагино несовершеннолетний водитель легковушки выехал под поезд

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение других поездов происшествие не повлияло», — пояснили в пресс-службе Красноярской железной дороги.