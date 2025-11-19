Женщина случайно положила деньги на счёт незнакомого мужчины в Братске

IrkutskMedia, 19 ноября. В Братске в полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже. Пострадавшая рассказала, что по ошибке положила деньги на счёт другого человека. Как сообщают в МУ МВД «Братское», инцидент произошёл 1 ноября в в центральном районе города торговом комплексе.
Женщина рассказала, что в очереди к терминалу банкомата перед ней стоял человек, который не завершил банковскую операцию и ушёл. Братчанка положила деньги в открытый купюроприёмник, после чего они зачислились на счёт мужчины. Полицейские предполагают, что человек, попавший на записи камер видеонаблюдения, причастен к присвоению денег потерпевшей.
Сотрудники полиции просят всех, кто узнал подозреваемого, позвонить по телефонам: 8 914 007 67 84, 02 (102 — с любого оператора сотовой связи). Разыскиваемого призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи разъяснений по факту случившегося.
Ранее агентство сообщало, что в Братске в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о краже. Потерпевший рассказал правоохранителям, что 27 октября пришел забирать ребёнка из детского сада и оставил на улице игрушечный электромобиль.