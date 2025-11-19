Женщина случайно положила деньги на счёт незнакомого мужчины в Братске

Женщина рассказала, что в очереди к терминалу банкомата перед ней стоял человек, который не завершил банковскую операцию и ушёл. Братчанка положила деньги в открытый купюроприёмник, после чего они зачислились на счёт мужчины. Полицейские предполагают, что человек, попавший на записи камер видеонаблюдения, причастен к присвоению денег потерпевшей.