Электричество частично отключилось в Шелехове

IrkutskMedia, 19 ноября. Аварийное отключение электричества произошло в Шелехове сегодня в 11.00. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов в 9-м, 10-м, 11-м кварталах, на улицах Гоголя, Дачная, Иркутная, Карьерная, Карьерный, Котовского, Кочубея, Ленина, Лермонтова, Луговая, Майский, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого, Олхинская, Орловских комсомольцев, Пархоменко, Привокзальный, Руднева, Северная, Северный, Сергея Тюленина, Чапаева, Чкалова.