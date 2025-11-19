Ричмонд
Электричество частично отключилось в Шелехове

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

IrkutskMedia, 19 ноября. Аварийное отключение электричества произошло в Шелехове сегодня в 11.00. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов в 9-м, 10-м, 11-м кварталах, на улицах Гоголя, Дачная, Иркутная, Карьерная, Карьерный, Котовского, Кочубея, Ленина, Лермонтова, Луговая, Майский, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого, Олхинская, Орловских комсомольцев, Пархоменко, Привокзальный, Руднева, Северная, Северный, Сергея Тюленина, Чапаева, Чкалова.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 15.00.

Ранее подачу теплоснабжения и горячей воды восстановили в Ангарске после коммунальной аварии.