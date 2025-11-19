В районе Измайлово завершился капитальный ремонт дома 1957 года постройки

Работы по обновлению фасада начались с промывки стен внешнего периметра дома. Затем восстановили все швы, которые со временем имеют свойство выветриваться, докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки. Антигрибковым составом обработали все места замокания. Также обновили проездную арку и архитектурные элементы. На завершающем этапе нижний этаж здания окрасили, а верхние — гидрофобизировали: тонкой, невидимой глазу пленкой покрыли стены для надежной защиты кирпича и керамической плитки от атмосферных осадков. По окончании основных работ специалисты отремонтировали входные группы и облицовочное покрытие цоколя здания. Навесили новые водосточные трубы и привели в порядок балконы. Также в рамках капитального ремонта здания заменили систему электроснабжения и магистрали центрального отопления.