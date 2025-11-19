Ричмонд
ФСБ по подозрению в госизмене задержала агента украинской разведки в ДНР

Сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене и подготовке террористического акта в интересах Главного разведывательного управления (ГУР) минобороны Украины. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что задержанный собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их представителям ГУР МО Украины через мессенджер Telegram», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый по заданию украинских кураторов извлекал из тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Также он осуществлял слежку за высокопоставленным чиновником регионального органа власти и планировал совершить теракт.

Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, подготовке к террористическому акту и покушении на преступление. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств деятельности преступной группы.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что правоохранительные органы задержали жителя Тульской области, который перевел криптовалюту вооруженным формированиям Украины. По данным ФСБ, было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Подозреваемого заключили под стражу.