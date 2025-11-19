В Красноярске вычислили интернет-мошенника, укравшего у покупателей автозапчастей более 500 тысяч рублей

Еще в конце 2022 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже запчастей для иностранных автомобилей. Покупателям он обещал быструю отправку заказа, но при одном условии — полная предоплата на банковскую карту. Получив деньги, он сообщал, что товар якобы уже выехал, а после просто пропадал.
Люди, так и не дождавшись своих посылок, обращались в полицию. Возбужденные в разных регионах дела позже объединили в одно — им занялись следователи МУ МВД России «Красноярское».
Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и выяснили, где он находится. Всего от его действий пострадали 12 человек, а общий ущерб составил 506 тысяч рублей.
Сейчас расследование завершено. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщают в краевом МВД.