Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске вычислили интернет-мошенника, укравшего у покупателей автозапчастей более 500 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские полицейские раскрыли дело о серийном интернет-мошенничестве: 39-летний житель Омской области обманул покупателей автозапчастей из разных регионов России.

Источник: НИА Красноярск

Еще в конце 2022 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже запчастей для иностранных автомобилей. Покупателям он обещал быструю отправку заказа, но при одном условии — полная предоплата на банковскую карту. Получив деньги, он сообщал, что товар якобы уже выехал, а после просто пропадал.

Люди, так и не дождавшись своих посылок, обращались в полицию. Возбужденные в разных регионах дела позже объединили в одно — им занялись следователи МУ МВД России «Красноярское».

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и выяснили, где он находится. Всего от его действий пострадали 12 человек, а общий ущерб составил 506 тысяч рублей.

Сейчас расследование завершено. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщают в краевом МВД.