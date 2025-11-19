В Красноярске вычислили интернет-мошенника, укравшего у покупателей автозапчастей более 500 тысяч рублей

Еще в конце 2022 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже запчастей для иностранных автомобилей. Покупателям он обещал быструю отправку заказа, но при одном условии — полная предоплата на банковскую карту. Получив деньги, он сообщал, что товар якобы уже выехал, а после просто пропадал.