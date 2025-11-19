Россиянина оштрафовали за картинки с сатаной*, опубликованные десять лет назад

В Краснодарском крае суд оштрафовал местного жителя за опубликованные десять лет назад в соцсетях картинки с пентаграммами* и сатаной*.
В материалах дело указано, что правоохранители обнаружили картинки в личном блоге мужчины. На него составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.
Во время слушания ответчик признал вину: по его словам, он опубликовал материалы потому что они показались ему забавными. Сейчас картинки удалены, уточняет РИА Новости.
До этого суд в Пскове вынес решение об уничтожении книги «Сатанинская Библия»*, которую житель России пытался ввезти из Эстонии. Россиянин пояснил, что книгу приобрел его знакомый в Таллине и подарил ему на день рождения. При этом он отметил, что не является приверженцем данного движения.
*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.