Россиянина оштрафовали за картинки с сатаной*, опубликованные десять лет назад

До этого суд в Пскове вынес решение об уничтожении книги «Сатанинская Библия»*, которую житель России пытался ввезти из Эстонии. Россиянин пояснил, что книгу приобрел его знакомый в Таллине и подарил ему на день рождения. При этом он отметил, что не является приверженцем данного движения.