Россиянина оштрафовали за картинки с сатаной*, опубликованные десять лет назад

В Краснодарском крае суд оштрафовал местного жителя за опубликованные десять лет назад в соцсетях картинки с пентаграммами* и сатаной*.

В материалах дело указано, что правоохранители обнаружили картинки в личном блоге мужчины. На него составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.

Во время слушания ответчик признал вину: по его словам, он опубликовал материалы потому что они показались ему забавными. Сейчас картинки удалены, уточняет РИА Новости.

До этого суд в Пскове вынес решение об уничтожении книги «Сатанинская Библия»*, которую житель России пытался ввезти из Эстонии. Россиянин пояснил, что книгу приобрел его знакомый в Таллине и подарил ему на день рождения. При этом он отметил, что не является приверженцем данного движения.

*Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.