В аэропорту Норильска во время уборки снега повредили самолет Ан-26

Снегоуборочная техника повредила самолет в аэропорту Норильска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент с воздушным судном произошел 18 ноября 2025 года в международном аэропорту Норильска. В ходе уборочных работ спецтехника повредила кабель аэродромного электропитания, что, в свою очередь, привело к локальному повреждению фюзеляжа самолета Ан-26.
Для установления всех обстоятельств и оценки соблюдения норм безопасности Норильской транспортной прокуратурой организована проверка. Как сообщили в надзорном ведомстве, в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
