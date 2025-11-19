Ричмонд
В аэропорту Норильска во время уборки снега повредили самолет Ан-26

В обстоятельствах инцидента разбирается Норильская транспортная прокуратура.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Снегоуборочная техника повредила самолет в аэропорту Норильска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент с воздушным судном произошел 18 ноября 2025 года в международном аэропорту Норильска. В ходе уборочных работ спецтехника повредила кабель аэродромного электропитания, что, в свою очередь, привело к локальному повреждению фюзеляжа самолета Ан-26.

Для установления всех обстоятельств и оценки соблюдения норм безопасности Норильской транспортной прокуратурой организована проверка. Как сообщили в надзорном ведомстве, в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось о том, что на севере Красноярского края планируют отремонтировать аэропорт за миллиард рублей.