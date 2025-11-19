В аэропорту Норильска во время уборки снега повредили самолет Ан-26

Инцидент с воздушным судном произошел 18 ноября 2025 года в международном аэропорту Норильска. В ходе уборочных работ спецтехника повредила кабель аэродромного электропитания, что, в свою очередь, привело к локальному повреждению фюзеляжа самолета Ан-26.