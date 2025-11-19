Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 65 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 65 украинских БПЛА за ночь на российскими регионами. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 16 дронов сбили над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

11 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, девять — над Азовским морем и один — над Брянской областью.

— В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 18 ноября до 7.00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов, — написали в Telegram-канале МО РФ.

Ранее дежурными силами противовоздушной обороны Воронежской области были уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал. Обломки снарядов повредили кровлю частного дома и автомобиль. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

