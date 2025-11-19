Самарский студент потерял деньги из-за онлайн-любви

Когда молодой человек обнаружил, что с его банковской карты списана 21 тысяча рублей, девушка посоветовала ему обратиться в службу техподдержки и прислала еще одну ссылку. Парень, все еще доверяя собеседнице, перешел по ней и лишь тогда осознал, что стал жертвой мошенников: страница оказалась явно поддельной, а «подруга» тут же прекратила переписку и удалила свой аккаунт. Осознав произошедшее, студент заблокировал карту и незамедлительно обратился в отдел полиции.