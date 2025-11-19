Жители украинского села перекрыли дорогу из-за карантина

Вспышки вирусных гепатитов зафиксированы не только в Закарпатье, но и в Камчатском крае — там в онкологическом диспансере заразились 167 пациентов. Эпидемиологическое расследование на Камчатке началось в январе 2025 года, возбуждено уголовное дело, министр здравоохранения региона отправлен в отставку, к руководству диспансера применены дисциплинарные меры.