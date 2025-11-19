Украина атаковала Россию 65 беспилотниками

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 18 ноября до 7.00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в telegram-канале Минобороны РФ. Уточняется, что 16 дронов было сбито над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской область, девять — над Азовским морем, один — над Брянской областью.