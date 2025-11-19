Кинолог Николай Козлов рассказал, из-за кого Усольцевы могли заблудиться

Кинолог Николай Козлов рассказал aif.ru, из-за кого Усольцевы могли сбиться с пути.
Известно, что в роковой поход Усольцевы взяли с собой 12-летнюю собаку Корги по кличке Лада. Эта порода, по словам кинолога, может служить отличным живым компасом для заблудившихся.
Обоняние у собаки в 50 раз лучше человеческого. Они носом видят следы на земле. Уловив знакомый запах, Лада смогла бы вывести заблудившихся Усольцевых из тайги.
«Если собака была подготовлена ходить по следу, то тогда она с легкостью могла бы вывести людей из леса», — подтверждает эксперт. Однако этот сценарий не сработал. И причина кроется в тонкой, порой трагической, связи между человеком и животным.
Кинолог полагает, что Усольцевы могли допустить серьезную ошибку в обращении с собакой. Они попросту не поняли, что корги пыталась им донести. Вероятно, они пытались снять собаку со следа, что привело к дезориентации.
«Если собаку раз сняли со следа, второй раз сняли со следа, и она понимает, что человек не хочет, чтобы она по нему шла. И начинает просто идти рядом с хозяином. Вместо того чтобы довериться инстинктам питомца, семья могла бессознательно загубить свой последний шанс на спасение», — рассказал специалист.
Как вариант, собака могла сбежать от Усольцевых. Особенно, если она непослушная, если с ней не занимались дрессировкой. Этот сценарий тоже возможен.
«Собака, попав в лес, чаще всего занимается именно тем, что ей интересно — исследовать мир и искать какие-то интересные для нее запахи — еды, других животных и птиц», — объяснил кинолог.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября в районе Кутурчинского Белогорья. Полтора месяца активных поисков не привели ни к каким результатам. Найденный автомобиль с 300 тысячами рублей в бардачке пока не пролил свет на местонахождение Усольцевых.
Вероятно, с ними произошел несчастный случай. Такой версии придерживается СК. Другая обсуждаемая версия — инсценировка исчезновения и побег в другую страну. В этом могли помочь сектанты. Но родственники не верят в такую версию.
Ранее сообщалось о том, что спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров. В ней могли укрываться Усольцевы.