В МВД установили личность мужчины, стрелявшего на улице в Тюмени

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, стрелявшего на одной из улиц Тюмени. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
— Личность стрелявшего установлена. По предварительной информации, охолощенный автомат изъят, — приводит информацию от правоохранителей ТАСС.
По словам собеседника агентства, стрельба произошла, когда компания местных жителей отдыхала на одной из городских улиц. При этом никакого конфликта не возникло, и никто не пострадал.
Ранее в Сети появилась информация о том, что группа мужчин открыла огонь из автоматов рядом с жилым комплексом «Домашний». Правоохранительные органы проверяли данные о стрельбе, и на место происшествия выезжали сотрудники полиции.
В начале ноября по похожему делу шесть человек доставили в отдел полиции Махачкалы — задержанные открыли стрельбу из травматического оружия в ресторане во время свадьбы.