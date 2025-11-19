ФСБ задержала изгнанного из Новороссийской епархии священника за вербовку в «РДК»*

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала изгнанного из Новороссийской епархии священника за вербовку в «Русский добровольческий корпус»*. Об этом в среду, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
— На территории Краснодарского края осуществляет свою деятельность руководитель — иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ. С конца 2023 года вступил в контакт с представителями различных террористических организаций, по заданиям которых проводил вербовку жителей Краснодарского края, в целях ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории края, — пояснили правоохранители.
Священника удалось задержать, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической деятельности. По информации силовиков, задержанный признал свою вину и раскаялся, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, также пропагандировавшего вступление в РДК*.
*Запрещенная в России террористическая организация.