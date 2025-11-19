Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала изгнанного из Новороссийской епархии священника за вербовку в «РДК»*

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала изгнанного из Новороссийской епархии священника за вербовку в «Русский добровольческий корпус»*. Об этом в среду, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала изгнанного из Новороссийской епархии священника за вербовку в «Русский добровольческий корпус»*. Об этом в среду, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

— На территории Краснодарского края осуществляет свою деятельность руководитель — иерей Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ. С конца 2023 года вступил в контакт с представителями различных террористических организаций, по заданиям которых проводил вербовку жителей Краснодарского края, в целях ведения разведывательно-подрывной деятельности на территории края, — пояснили правоохранители.

Священника удалось задержать, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической деятельности. По информации силовиков, задержанный признал свою вину и раскаялся, передает ТАСС.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге силовики задержали мужчину, также пропагандировавшего вступление в РДК*.

*Запрещенная в России террористическая организация.