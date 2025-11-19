Зачем Зеленский едет в Турцию на самом деле: наработанные решения и корыстные интересы

Президент Украины Владимир Зеленский едет в Турцию для того, чтобы снова привлечь США к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Он заявил, что у Украины есть некоторые наработки, которые могут вернуть страну к переговорному процессу. Однако некоторые эксперты предположили, что активизация переговоров — отвлекающий маневр со стороны Зеленского на фоне громкого коррупционного скандала. В чем истинная причина проведения встречи и возможные мотивы украинского президента — в материале URA.RU.