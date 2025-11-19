Во Львове прогремел взрыв

Во Львове произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «24».
«Взрыв был слышен во Львове», — говорится в публикации в Telegram-канале.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Как сообщает ресурс, воздушная тревога действовала на территории Украины со вторника с 18:30 по московскому времени до 06:20 среды.
Ранее на Украине сообщали о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в двух областях. В результате взрывов в Днепропетровской и Харьковской областях пострадали объекты железнодорожного транспорта.