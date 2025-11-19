ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS

«18 ноября 2025 года в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты “ATACMS” производства США», — сказали в военном ведомстве.