ВСУ попытались ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. ВСУ 18 ноября предприняли попытку нанесения удара по гражданским объектам России, выпустив по Воронежу четыре ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: U.S. Army

«18 ноября 2025 года в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты “ATACMS” производства США», — сказали в военном ведомстве.