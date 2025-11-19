Похитил и утопил: мужчину осудили за убийство в Братском районе 20 лет назад

IrkutskMedia, 19 ноября. Братский районный суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном в сентябре 2002 года в посёлке Карахун. Тогда 48-летний житель района и его сообщник в состоянии алкогольного опьянения пришли к своему знакомому с целью выяснения отношений. В течение ночи они избивали мужчину, подозревая его в краже. На следующий день, опасаясь разоблачения, злоумышленники ночью вывезли мужчину на лодке на середину Братского водохранилища и сбросили его, привязав к ногам жертвы тяжёлую пружину. Тело так и не было найдено, сообщают объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области и пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, прокуратуры региона и ГУ МВД Росии по Иркутской области.
В 2003 году расследование было приостановлено, однако в 2024 году его возобновили. Благодаря проведению дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. В суде подсудимый сначала признал вину и раскаялся, но затем заявил, что давал показания под давлением и якобы не помнит событий из-за алкогольного опьянения.
Суд проверил все доводы защиты и подтвердил, что признательные показания 2024−2025 годов были даны добровольно, в присутствии адвоката, без какого-либо давления. Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств: показаниями соучастника, очевидца, свидетельскими свидетельствами о конфликте и исчезновении потерпевшего, а также экспертным заключением о невозможности найти тело в Братском водохранилище.
Ходатайство о применении срока давности суд отклонил, отметив особую общественную опасность преступления. Мужчина признан виновным по п. п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорён к 8,5 лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
