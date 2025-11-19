Похитил и утопил: мужчину осудили за убийство в Братском районе 20 лет назад

IrkutskMedia, 19 ноября. Братский районный суд вынес обвинительный приговор по делу об убийстве, совершенном в сентябре 2002 года в посёлке Карахун. Тогда 48-летний житель района и его сообщник в состоянии алкогольного опьянения пришли к своему знакомому с целью выяснения отношений. В течение ночи они избивали мужчину, подозревая его в краже. На следующий день, опасаясь разоблачения, злоумышленники ночью вывезли мужчину на лодке на середину Братского водохранилища и сбросили его, привязав к ногам жертвы тяжёлую пружину. Тело так и не было найдено, сообщают объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области и пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, прокуратуры региона и ГУ МВД Росии по Иркутской области.