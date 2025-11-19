Мужчина обворовывал квартиры и парковые зоны в Хабаровском крае

В Комсомольске завершено расследование дела 49-летнего мужчины без определенного места жительства. По версии следствия, он в течение года совершал хищения в квартирах и местах отдыха. Теперь материалы дела направят в суд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчину подозревают в семи эпизодах краж. Три из них произошли в квартирах, куда он, по данным следствия, проникал через поврежденные двери. Еще четыре — в парковых зонах, где он брал оставленные без присмотра сумки и ценные вещи.
«Из квартир он уносил дорогостоящие вещи: смартфон, цифровой фотоаппарат, норковую шубу, золотые украшения, машинку для стрижки волос, ключи от авто и 50 тысяч рублей. В местах отдыха он похитил три сумки с телефонами, ключами, банковскими картами, наушники и еще 56 тысяч рублей. Общий ущерб оценен в 261 тысячу рублей», — рассказали в УМВД России по Комсомольску.
Часть похищенного полицейские нашли при задержании — вещи лежали в его чемодане. Общая стоимость возврата составила 57 тысяч рублей. По делу проходят статьи УК РФ, максимальное наказание по которым — до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.