Минобороны подтвердило удар четырьмя ATACMS производства США по Воронежу

Украинская армия ударила четырьмя американскими ракетами ATACMS по Воронежу. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Обломками уничтоженных ракет повреждения получили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома. По данным оборонного ведомства, в результате атаки никто не пострадал.
В ходе противоракетного боя российские боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS.
— Средствами воздушной разведки Вооруженных сил Российской Федерации было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS в Харьковской области, — уточнили в Telegram-канале МО РФ.
При этом в августе издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация Соединенных Штатов с конца весны запрещает ВСУ применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России.
Военные США вывезли установки для запуска ракет Tomahawk с военной базы в Японии, написало 17 ноября агентство Kyodo. По данным источника, изначально установки планировали вывезти 25 ноября.