В Перми ночью сгорело шесть автомобилей на парковке. Фото, видео

«Не могу точно сказать во сколько это все произошло. Очень долго горело. Пожарные приехали, но не могли потушить огонь из-за сильного ветра. Полностью выгорело шесть машин», — рассказала Елена. В соцсетях обсуждается версия того, что неизвестный поджег один автомобиль и позже огонь перекинулся на другие.