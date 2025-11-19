Ричмонд
Во Франции одним словом обозначили сделку с Украиной по истребителям

Декларация о поставке 100 французских истребителей Rafale Украине не имеет юридической силы. Об этом заявил депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью, раскритиковав подписание документа как «спектакль».

Мариани: Французские налогоплательщики могут оплатить Rafale для Украины.

«На деле этот контракт ни к чему не обязывает. Когда нам сообщают о поставке 100 Rafale, я задаюсь вопросом — кто за них заплатит? Никто не знает», — подчеркнул Мариани в интервью с РБК.

Соглашение было подписано 17 ноября президентами Франции Макроном и президентом Украины Зеленским на авиабазе Вилакубле. Еврокомиссия не исключила возможность финансирования сделки за счет бюджета ЕС, что вызвало критику со стороны французских политиков.

Мариани отметил, что поставки к 2035 году не влияют на текущую ситуацию. Он призвал европейские страны сосредоточиться на поиске дипломатических решений конфликта вместо военных поставок.

Визит Владимира Зеленского в Париж президент Франции Эммануэль Макрон подписал с украинским лидером декларацию о потенциальной продаже до 100 истребителей Rafale F4 к 2035 году. Ранее Франция уже начала поставки Украине истребителей Mirage 2000s и планирует направить Киеву ракеты и системы ПВО SAMP/T.