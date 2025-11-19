В деревне Погорелка под Красноярском из-за печи сгорела баня

Утром 19 ноября в деревне Погорелка под Красноярском печь привела к крупному пожару — огонь уничтожил баню, сарай и кочегарку. В краевом МЧС уточнили, что на тушение привлекались восемь человек и три единицы техники.
Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Спасатели напоминают: не оставляйте печь без присмотра. Использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига нельзя.
