В деревне Погорелка под Красноярском из-за печи сгорела баня

В Красноярском крае печь привела к крупному пожару.

Источник: Комсомольская правда

Утром 19 ноября в деревне Погорелка под Красноярском печь привела к крупному пожару — огонь уничтожил баню, сарай и кочегарку. В краевом МЧС уточнили, что на тушение привлекались восемь человек и три единицы техники.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели напоминают: не оставляйте печь без присмотра. Использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига нельзя.

