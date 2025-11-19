Украина ударила по Воронежу американскими ракетами ATACMS: что известно об этом оружии

ATACMS активно экспортируются в девять стран (архивное фото).
По информации Министерства обороны России, 18 ноября власти Киева осуществили запуск четырех ракет ATACMS американского производства в направлении Воронежа. Все ракеты были успешно перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны — комплексами С-400 и «Панцирь». Обломки сбитых ракет привели к повреждению крыш геронтологического центра и детского дома. К счастью, среди гражданского населения нет ни жертв, ни пострадавших.
Весной 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине военной помощи на 61 млрд долларов. Известно, что в тот пакет вошли дальнобойные баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS). Подробнее о конструкции, истории и характеристиках ATACMS — в материале URA.RU.
История создания ATACMS.
Создание ракеты ATACMS стало возможным после изменения доктрины применения армии США в конце холодной войны. Она предписывала применение неядерных ракет с высокой точностью для поражения резервов противника вместо ядерного удара. Программа разработки демонстратора упрощенного инерциального наведения была инициирована, и в рамках нее была создана твердотопливная версия ракеты MGM-52 Lance. Позднее Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) начало программу создания ракет с самонаводящимися суббоеприпасами Assault Breaker на базе новой версии Lance, обозначенной T-22.
Вскоре армия США решила заменить ракеты Lance на новые твердотопливные ракеты. Для оптимизации ресурсов программы разработки ракет объединили, создав концепцию Joint Tactical Missile System. В 1984 году ВВС вышли из программы, и изделие было переименовано в Army Tactical Missile System. В 1986 году компания Ling-Temco-Vought получила контракт на разработку ракеты ATACMS. Первый испытательный запуск MGM-140 состоялся в 1988 году, а в 1991 году ATACMS была впервые применена в бою.
Устройство и характеристики ATACMS.
Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 содержит систему управления, кассетную боевую часть, твердотопливный двигатель и аэродинамические рули. Боевая часть M39 содержит около 950 суббоеприпасов M74, способных поражать различные цели. Ракета летит по полубаллистической траектории на расстояние 165 км.
Тактическая ракета хранится в транспортно-пусковом контейнере для минимизации подготовки к запуску. Есть возможность поражения различных типов целей, включая живую силу, бронетехнику и другие объекты. Точность поражения целей: высока. Также существуют усовершенствованные версии ракеты с увеличенной дальностью и точностью.
По данным военного аналитика Александра Михайлова, дальность полета ракеты составляет от 160 до 300 километров, максимальная длина — четыре метра, ее масса варьируется от 1320 до 1670 килограммов. Уточняется, что ракета может маневрировать во время полета и способна обойти ПВО. Целями ATACMS являются танки, бронетранспортеры, здания, бункеры, скопления живой силы.
Эксплуатация и применение ATACMS.
ATACMS были использованы в операциях «Буря в пустыне» (1991) и вторжении в Ирак (2003), нанося удары по важным целям. Более 560 ракет было применено к 2015 году. Программа Service Life Extension Program (SLEP) продлила ресурс и улучшила характеристики ракет. В 2023 году были успешно испытаны ракеты Precision Strike Missile (PrSM), заменяющие ATACMS. Всего выпущено 3,7 тысячи ракет разных модификаций. ATACMS активно экспортируются в девять стран, включая Польшу, Турцию и Южную Корею.
Переданными ATACMS был атакован аэродром в Крыму.
Украинские войска применили американские ракеты ATACMS против аэродрома в Крыму 17 апреля, сообщает агентство Reuters. Эти ракеты, включенные в предыдущий пакет военной помощи, США ранее тайно передали Украине. Передача была санкционирована президентом США Джо Байденом. Позднее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность за удары по аэродрому в Джанкое.