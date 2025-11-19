Украина ударила по Воронежу американскими ракетами ATACMS: что известно об этом оружии

Вскоре армия США решила заменить ракеты Lance на новые твердотопливные ракеты. Для оптимизации ресурсов программы разработки ракет объединили, создав концепцию Joint Tactical Missile System. В 1984 году ВВС вышли из программы, и изделие было переименовано в Army Tactical Missile System. В 1986 году компания Ling-Temco-Vought получила контракт на разработку ракеты ATACMS. Первый испытательный запуск MGM-140 состоялся в 1988 году, а в 1991 году ATACMS была впервые применена в бою.