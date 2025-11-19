В аэропорту Норильска из-за уборки снега поврежден фюзеляж самолета

В аэропорту Норильска Красноярского края фюзеляж самолета Ан-26 получил повреждения из-за снегоуборочной техники, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Транспортная прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту авиационного инцидента в аэропорту Норильска. При проведении снегоуборочных работ с использованием техники произошло повреждение кабеля аэродромного электропитания, что привело к локальному повреждению фюзеляжа самолета Ан-26, уточнили в прокуратуре.
Прокуратура Норильска начала проверку по данному инциденту. По информации Среднесибирского УГМС, погодные условия в Норильске резко ухудшились с 15 ноября. Выпал снег, начались метели, скорость ветра достигала 25 м/с.