Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Норильска из-за уборки снега поврежден фюзеляж самолета

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Норильска Красноярского края фюзеляж самолета Ан-26 получил повреждения из-за снегоуборочной техники, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Транспортная прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту авиационного инцидента в аэропорту Норильска. При проведении снегоуборочных работ с использованием техники произошло повреждение кабеля аэродромного электропитания, что привело к локальному повреждению фюзеляжа самолета Ан-26, уточнили в прокуратуре.

Прокуратура Норильска начала проверку по данному инциденту. По информации Среднесибирского УГМС, погодные условия в Норильске резко ухудшились с 15 ноября. Выпал снег, начались метели, скорость ветра достигала 25 м/с.