В аэропорту Норильска из-за уборки снега поврежден фюзеляж самолета

Транспортная прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту авиационного инцидента в аэропорту Норильска. При проведении снегоуборочных работ с использованием техники произошло повреждение кабеля аэродромного электропитания, что привело к локальному повреждению фюзеляжа самолета Ан-26, уточнили в прокуратуре.