Автомобили в Перми сгорели из-за поджога

Сообщение о пожаре во дворе дома на Куфонина поступило в 03:28. В 03:43 огонь удалось локализовать и спустя 12 минут полностью потушить. На месте работали 29 пожарных. Председатель ТСЖ дома, во дворе которого все произошло, сообщала URA.RU, что ветер мешал тушению машин.