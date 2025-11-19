В Европе предрекли мощный удар по Украине от союзника

«Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар», — говорится в статье Berliner Zeitung. Отмечается, что победа ANO, которая во время предвыборной кампании критиковала программу поставок боеприпасов Украине, может привести к серьезным изменениям в политике Чехии по отношению к Киеву. После выборов движение начало переговоры о создании коалиции с другими политическими силами, и теперь у новой коалиции есть достаточно мандатов для формирования правительства.