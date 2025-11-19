ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене

Следствие установило, что по указанию своих кураторов из ГУР подозреваемый извлекал из заранее оборудованных тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Параллельно он вёл слежку за одним из высокопоставленных чиновников и планировал совершить теракт.