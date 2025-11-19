ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в госизмене

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина действовал в интересах Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Украины.
Задержанный систематически собирал информацию о местах дислокации российских военнослужащих. Эти сведения он передавал представителям украинской разведки через мессенджер Telegram.
Следствие установило, что по указанию своих кураторов из ГУР подозреваемый извлекал из заранее оборудованных тайников компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Параллельно он вёл слежку за одним из высокопоставленных чиновников и планировал совершить теракт.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, подготовке к террористическому акту и покушении на преступление.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.