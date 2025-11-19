В Минобороны раскрыли подробности атаки Украины по Воронежу

ВСУ ударили ракетами ATACMS вглубь России.
Украина ударила четырьмя американскими ракетами ATACMS по городу Воронеж. Пуск производился из Харьковской области, российские войска нанесли ответный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты “ATACMS” производства США», — отмечает Минобороны РФ в telegram-канале. В ходе противоракетного боя все ракеты были сбиты российскими боевыми расчетами с использованием зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Упавшими обломками ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и одного частного домовладения. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.
Средствами воздушной разведки ВС РФ было установлено место пуска ракет в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 км юго-восточнее Чугуева) обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США. Боевой расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого пусковые установки вместе с боекомплектом и личным составом (до 10 человек) были уничтожены.