В Минобороны раскрыли подробности атаки Украины по Воронежу

Средствами воздушной разведки ВС РФ было установлено место пуска ракет в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 км юго-восточнее Чугуева) обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США. Боевой расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого пусковые установки вместе с боекомплектом и личным составом (до 10 человек) были уничтожены.