В Минобороны раскрыли подробности атаки Украины по Воронежу

Украина ударила четырьмя американскими ракетами ATACMS по городу Воронеж. Пуск производился из Харьковской области, российские войска нанесли ответный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ ударили ракетами ATACMS вглубь России.

«По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты “ATACMS” производства США», — отмечает Минобороны РФ в telegram-канале. В ходе противоракетного боя все ракеты были сбиты российскими боевыми расчетами с использованием зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Упавшими обломками ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и одного частного домовладения. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Средствами воздушной разведки ВС РФ было установлено место пуска ракет в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 км юго-восточнее Чугуева) обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США. Боевой расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого пусковые установки вместе с боекомплектом и личным составом (до 10 человек) были уничтожены.