Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детдом в Воронеже

Украинские войска предприняли попытку атаковать Воронеж с использованием ракет ATACMS.

Источник: Аргументы и факты

Российская ПВО успешно отразила ракетный удар Киева по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ.

Пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

В результате падения обломков разрушены крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и одного частного дома. Среди мирных жителей пострадавших нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.

«18 ноября в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Средствами воздушной разведки Вооруженных Сил РФ было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS в Харьковской области, добавили в Минобороны.