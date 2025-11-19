Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детдом в Воронеже

Российская ПВО успешно отразила ракетный удар Киева по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ.
Пострадавших и жертв среди мирного населения нет.
В результате падения обломков разрушены крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и одного частного дома. Среди мирных жителей пострадавших нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.
«18 ноября в 14:31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Средствами воздушной разведки Вооруженных Сил РФ было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS в Харьковской области, добавили в Минобороны.