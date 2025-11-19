На Южном Урале СК возбудил дело из-за дороги, которую отсыпал участник СВО

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за проблем с дорогой в поселке Петровском. Доклад о расследовании запросил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Напомним, жители Петровского жалуются на грунтовку, которую размывает в ненастье. Участник СВО рассказал, что отсыпал проезд за свои деньги, а потом обратился в местную администрацию с просьбой уложить асфальт. В муниципалитете ему отказали, сославшись на нехватку денег в бюджете.
У администрации Красноармейского района иная версия событий.
— В апреле к первому замглавы района по ЖКХ и строительству Евгению Кундиусу участник СВО с просьбой отсыпать улицу Славянскую в поселке Петровском. Первым замглавы района было разъяснено, что работы возможно выполнить только после того, как дорога, по которой можно доехать до улицы заявителя, и сама улица будут отмежеваны. После этого возможно включить улицу Славянскую в план «Программы дорожной деятельности Красноармейского муниципального» на 2026 год, — сообщили в администрации. — Заявитель согласился с данным объяснением, но принял решение отсыпать участок дороги к дому самостоятельно.
Межевание в поселке все же провели, это сделали минувшим летом.