На Южном Урале СК возбудил дело из-за дороги, которую отсыпал участник СВО

— В апреле к первому замглавы района по ЖКХ и строительству Евгению Кундиусу участник СВО с просьбой отсыпать улицу Славянскую в поселке Петровском. Первым замглавы района было разъяснено, что работы возможно выполнить только после того, как дорога, по которой можно доехать до улицы заявителя, и сама улица будут отмежеваны. После этого возможно включить улицу Славянскую в план «Программы дорожной деятельности Красноармейского муниципального» на 2026 год, — сообщили в администрации. — Заявитель согласился с данным объяснением, но принял решение отсыпать участок дороги к дому самостоятельно.